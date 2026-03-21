ಶನಿವಾರ, 21 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi

ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ; ಸುಗಮಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು

ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ.ಶೇರಿಕಾರ
Published : 21 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:24 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಸಚಿವ
ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ
ಶಿರೋಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸೇಡಂಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿರೋಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಲೇಪೇಟ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು
ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ
ಅಂಬಾರಾಯ ಪಾಟೀಲ ಎಇಇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸಚಿವರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಡೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಕೇಶ್ವಾರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT