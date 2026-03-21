ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ; ಸುಗಮಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು

ಚಿಂಚೋಳಿ: ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಯಕಲ್ಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುರ್ಕಿ ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚತ್ರಸಾಲ ಗಡಿಯಿಂದ ಗಣಾಪುರವರೆಗೆ ₹8 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಗಣಾಪುರದಿಂದ ಗಂಗನಪಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ ₹8 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಅಂಬಾರಾಯ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಯಚೂರು ವನ್ಮಾರಪಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 15ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಡಗುಂದಾದಿಂದ ಸೂರವಾರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹3 ಕೋಟಿ, ನಿಡಗುಂದಾದಿಂದ ಪೆಂಚನಪಳ್ಳಿವರೆಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ರಿಕಾರ್ಪೆಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು ₹9.95 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೊರಡಂಪಳ್ಳಿ ಬುರುಗಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇರಗಪಳ್ಳಿ ಗಡಿವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1.5 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿಯಿದೆ.

ಪೆಂಚನಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಡಕಪಳ್ಳಿವರೆಗಿನ ₹2.36 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 1 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

ನಿಡಗುಂದಾ ಹಲಕೋಡಾ, ಪೋತಂಗಲ್ ಜಟ್ಟೂರು, ವೆಂಕಟಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ₹12 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಕೊರಡಂಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆರಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗಡಿಕೇಶ್ವಾರ ಮತ್ತು ಗಡಿಕೇಶ್ವಾರದಿಂದ ಹೊಡೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ ₹18 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹65 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹70 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ದೊರಕಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಹೊಡೇಬೀರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿಂತಪಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಗಡಿಕೇಶ್ವಾರದಿಂದ ರಾಯಕೋಡ, ಹೊಡೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ ದಸ್ತಾಪುರ, ಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಲೇಪೇಟವರೆಗಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ ಯಾಕಾಪುರ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಪಳ್ಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.

ಈ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿದೆ.

ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ — ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಸಚಿವ

ಶಿರೋಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸೇಡ