ಧರ್ಮ ಮೀರಿ ಗೋ ಸಂತತಿ ರಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಲಿ: ಗೋಪ್ರೇಮಿ ಸಿರಿನ್ ಬಾನು

ಸೇಡಂ: 'ಗೋ ಪ್ರೇಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಗೋ ಸಂತತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗೋಪ್ರೇಮಿ ಸಿರಿನ್ ಬಾನು ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ನಡೆದ ನವನೀತ ಗೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಸಂಧಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯಿಂದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ನವನೀತ ಗೋಶಾಲೆಯ ಗೋವತ್ಸ (ಕರುವಿನ ತೊಟ್ಟಿಲು) ದಶ ಸಹಸ್ರ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಗೋ ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೋ ಪ್ರೇಮ ಅಂಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದರು.

ತೊಟ್ನಳ್ಳಿಯ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್ ತೆಲ್ಕೂರ, ಹಾಲಪ್ಪಯ್ಯ ಮಠದ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗುಂಡೇಪಲ್ಲಿಯ ಶಿವಸಿದ್ದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೇದಾರಲಿಂಗ ದೇವರು, ಮರೆಪ್ಪ ತಾತಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದೊಡ್ಡೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸವರಾಜ ರೇವಗೊಂಡ, ಬಾಲರಾಜ್ ಗುತ್ತೆದಾರ, ರಾಜಶೇಖರ ನೀಲಂಗಿ, ನಾಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೊಕದಂ, ಕಾಶಿನಾಥ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕೊಡಂಗಲ್ಕರ್, ಅರುಣ ರಾಠೋಡ, ಶಿವರಶಣಪ್ಪ ಮರತೂರಕರ್, ಗೋಶಾಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಚನ್ನಕ್ಕಿ, ನವನೀತ ಗೋಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಚನ್ನಕ್ಕಿ, ಅಮಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಡ್ಡಳ್ಳಿ, ವೀರೇಶ ಹೂಗಾರ, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ತೊಟ್ನಳ್ಳಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260319-31-628432503