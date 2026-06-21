ಸೇಡಂ | ಹೊಂಡದ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಾಲಕ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

<p><strong>ಸೇಡಂ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಹೊಂಡದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಾಲಕ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಮುಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರ ನಾಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ (33) ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಸೋಮಯ್ಯ ಮಠಪತಿ (12) ಮೃತರು.</p><p>ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲೆಂದು ಶನಿವಾರ ಹೊಲಗಳತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದರು. ದನಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕುಡಿಯುಲು ತೆರಳಿವೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಸೋಮಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ದನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನೀರಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರವೀಂದ್ರ ಮಠಪತಿ ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾಪಾಡಲೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದ ರವಿಂದ್ರ ಮಠಪತಿ ಅವರು, ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಸೋಮಯ್ಯ ಮಠಪತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವಗಳು ಭಾನುವಾರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p><p>ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಗನೂರು ಗ್ರಾಮದವರಿಂದ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು. ಸುತ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p><p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>