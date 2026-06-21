<p>ಸೇಡಂ: ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಮತಚಲಾಯಿಸುವ ಮತದಾರರು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೆಲ್ಕೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಿಎಲ್ಎ-2ಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವು ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಕಲಿ ಹಾಗೂ ವಲಸೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಮತ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯದಂತೆ ತಾವು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಪ್ರಭಾರ ಸಿದ್ದಾಜಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಸರ್ಕಾರ ಮನೆಗಳ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತದಾರರ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅನರ್ಹರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಕೆಲಸವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಎಲ್ಎ-2ಗಳು ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಬಗಲಿ, ಮುಖಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶರಣು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಂತೋಷಿರಾಣಿ ಪಾಟೀಲ, ತಿರುಪತಿ ಶಹಬಾದಕರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಸತೀಶ ಪಾಟೀಲ, ಶೈಲಜಾ ಹಿತ್ತಲ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ರಾಯಕೋಡ, ವಿನೋದ ಸಾಹುಕಾರ, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ದೇಶಮುಖ, ಶಿವಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಪಾಪಯ್ಯಗೌಡ, ವಿಠ್ಠಲರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ನಾಗಭೂಷಣರೆಡ್ಡಿ ಹೂಡಾ, ಸಿದ್ದು ಬಾನರ್, ಶಿವಕುಮಾರ ತೊಟ್ನಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಹಿಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಮುಧೋಳ, ರಾಮು ನಾಯಕ್, ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಬಾದಕರ್, ಶೋಭಾ ಹೂಗಾರ, ಈರಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಗೋಣಿ, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಮುಧೋಳ, ಭೀಮು ನಾಯಕ್, ರಾಮು ಕಣೇಕಲ್, ಬಸವರಾಜಗೌಡ ದೇವನೂರ ಇದ್ದರು. ಶರಣು ಕೆರಳ್ಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ತರನಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಾಗಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-31-162337723</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>