ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ

<p>ಸೇಡಂ: ‘ಅಪ್ಪಾ ನೀ ನನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಬೆಳೆಯುವೆ. ನಿನ್ನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾರೆ...’ ಎಂದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಂಕಿತಾ ಹೊಸಮನಿ.</p>.<p>ಇಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪಂದಿರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಅಪ್ಪ-ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧದ ಭಾವನೆಗಳ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ.</p>.<p>‘ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪಂದಿರಿಗೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಪ್ಪ ಆ ಲವ್ ಯು ಅಪ್ಪಾ... ಪಾಪಾ ಮೇರಿ ಜಾನ್…ಹಾಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಪ್ಪಂದಿರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಜಿನಗಿದವು. ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪಂದಿರ ಪಾದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ) ಪಾದಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಅಪ್ಪಂದರಿಗಾಗಿ ಓಟ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೋನ್ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡಿಸಲಾಯಿತು. ಓಟದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ (ಪ್ರಥಮ), ರೂಪೇಶ (ದ್ವಿತೀಯ), ರಾಮಕೃಷ್ಣ (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೋನ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ (ಪ್ರಥಮ), ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ (ದ್ವಿತೀಯ), ರೂಪೇಶ (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮನ್ನೆ ಹಾಸರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಅಪ್ಪ ಎಂದರೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಾತ. ಪಾಲಕರು ಜವಾವ್ದಾರಿತನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಾಲೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಗುರುನಾಥ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಜೂಲಿ, ಮಹಾದೇವಿ ತಬೇಲಿ, ತನುಜಾ ಚವಾಣ್, ಶಿಲ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಪಾಟೀಲ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಗುತ್ತೇದಾರ ಹಾಗೂ ಶೋಭಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-31-88809022</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>