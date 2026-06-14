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ಸೇಡಂ | ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ: ಬಾಲಕೀಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಶುರು

ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:04 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:04 IST
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ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ
ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ
ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಸಚಿವ
ಡಾ.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಾಕಾಪುರ
ಡಾ.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಾಕಾಪುರ
ಸೇಡಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ತರಗತಿಗಳೂ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ
ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಾಕಾಪುರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
ಶಮೀಮ ಬಾನು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಶಮೀಮ ಬಾನು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕಲಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ
ಶಮೀಮ ಬಾನು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಸಿ.ಎಸ್ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಬೋಧಿಸಲು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿ.ಇಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ವಿವರ ಹಾಗೈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.9845505254 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Kalburgipu college

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