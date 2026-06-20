ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ, ಸನ್ಮಾನ

<p>ಸೇಡಂ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಪದವಿಧರೇತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉಮಕಾಂತ ರಾಂಪುರ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಎಚ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ(ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಉಮಕಾಂತ ರಾಂಪುರ(ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಜವಾಹರಬಾಬು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ನೀಲಪ್ಪ ತಂಬಾಕೆ, ಅರುಣಾದೇವಿ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಮೇದಕ(ಖಜಾಂಚಿ), ಅರವಿಂದರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಆಯಿಶಾ ಸಿದ್ದಿಖಾ(ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಲಲಿತಾಬಾಯಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕೋಲ್ಕುಂದಾ (ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು), ರಾಮಣ್ಣ ಮೇದಾ, ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಕಲಾಲ್, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ, ಮಹ್ಮದ್ ನಜಿಮೋದ್ದಿನ್ ಊಡಗಿ(ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು) ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-31-406043717</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>