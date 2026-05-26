ಸೇಡಂ: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಟಿನ್ ಶೆಡ್, ಗೂಡಂಗಡಿಗಳ ಪತ್ರಾಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮಳೆಯೂ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಸುರಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯಿತು.</p>.<p>ಚರಂಡಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ನಗರದ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಎದುರಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎದುರು, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಎದುರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಆರ್.ಆರ್. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಜನ್-3 ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಯಿತು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಯಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರಾಸೆಗೊಂಡು ವಾಪಸಾದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋದವು.</p>.<p>ನಗರದ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಟಿನ್ಶೆಡ್ ಅಂಗಡಿ ಹಾರಿಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೇಡಂ-ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೆಲಕಾಲ ಪರದಾಡಿದರು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ, ಕೋಡ್ಲ, ಆಡಕಿ, ಕುರಕುಂಟಾ, ತೆಲ್ಕೂರ, ನೀಲಹಳ್ಳಿ, ಮಳಖೇಡ, ಊಡಗಿ, ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>