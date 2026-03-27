ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು!

ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ

ಸೇಡಂ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಕಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿತ್ಯ ಪರದಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆಯು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೂಳು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಸರುಮಯವಾತ್ತಿದೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

'ನಾನು ಆಗಾಗ ಗುರಮಠಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೇನೆ. ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಟಕಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಗೆದಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಿದೆ. ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ತೆರಳುವುದೆಂದರೆ ದೂಳು, ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ.

'ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-127 ಮುಧೋಳ-ಯಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, 2024ರ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜತೆ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 17 ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರಸ್ತೆಯೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದೇ ಬೇಸರ ಸಂಗತಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜುಕುಮಾರ.

'ಇಟಕಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ-ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 9.7 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ₹25 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊದಲಿರುವ 3.75 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಾಂಬಾರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು 5.5ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. 9 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು.

'ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಸಹಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಇದರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಗೋವರ್ಧನರೆಡ್ಡಿ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260327-31-1579498325