ಸೇಡಂ | ಲಾರಿ‌ -ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ; ಮೂವರ ಸಾವು

ಸೇಡಂ( ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ): ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೈಕ್ ಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘತದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೇಡಂ ನಗರದ ಸಣ್ಣ ಅಗಸಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಸಹೋದರರಾದ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ (21) ಹಾಗೂ ಕಾಶಿನಾಥ (19) ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಕರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ(26) ಮೃತರು. ಸೇಡಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಯುವಕರು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಕರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಚಿಂಚೋಳಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಂಗಮನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ಸಿಪಿಐ ಮಹಾದೇವ ದಿಡ್ಡಿಮನಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಉಪೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.