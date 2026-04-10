ಸೇಡಂ: ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ 14ಕ್ಕೆ

ಸೇಡಂ: 'ನಗರದ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ರಥೋತ್ಸವವು ಏ.14ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಏ.10ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಷಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ4 ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 8ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರಟು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವದು. ಏ.11, 12 ಮತ್ತು ಏ.13 ರಂದು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾಯಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಏ.13ರಂದು ಸಂಜೆ 6.15ಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನಾ ಮೂರ್ತಿ ಸಪ್ಪಣ್ಣಾರ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕುರಿತ ಸಾಹಿತಿ ಮಲ್ಲೆಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ರಚಿತ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಪರಮಪದ ತಂಡದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಡಪದ ತಂಡದವರಿಂದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇಡಂನ ಶಿವಶಂಕರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಏ.14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಗ್ಗಿ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಸಂಜೆ 6.15ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. 14, 15 ಹಾಗೂ 16ರಂದು ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದಿಂದ 'ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಕ ಸೇಡಂನ ಶ್ರೀ ಹಾಲಪಯ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿ' ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಏ.15ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಾತೃಛಾಯ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಪಂಚಮಂಡಳಿ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ, ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಾ, ಬಸವರಾಜ ತಡಕಲ್, ಸಿದ್ದಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಕೋಸಗಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಹತ್ತಿ, ಬಸವರಾಜ ಹಲಚೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>