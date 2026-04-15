ಭಕ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ

<p>ಸೇಡಂ: ನಗರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ರಥೋತ್ಸವ ಮಂಗಳವಾರ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಜರುಗಿತು. ರಥೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟ ಉಚ್ಚಾಯಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಉಚ್ಚಾಯಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತರು ಉಚ್ಚಾಯಿಗೆ ನಮಿಸಿ ತೆಂಗು ಒಡೆದು, ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳ ಭಕ್ತರು ಉಚ್ಚಾಯಿಗೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಗೈಯುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಉಚ್ಚಾಯಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ಹಲಗೆ ವಾದ್ಯ, ಪುರವಂತರ ನೃತ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೌರಸ್ತಾ, ಕಿರಾಣಾ ಬಜಾರ ಮೂಲಕ ಅಗ್ಗಿಕಟ್ಟಾ ತಲುಪಿತು. ಭಕ್ತರು ಅಗ್ಗಿಕಟ್ಟಾಕ್ಕೆ ಐದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದರು. ಅಗ್ಗಿ ಕಟ್ಟಾ ಬಳಿ ಪುರವಂತರು ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಪುರವಂತರ ದಾರದ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನೆರೆದ ಭಕ್ತರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಡಿಸಿದರು. ಪುರವಂತರು ಮೊದಲು ಅಗ್ಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ಉಚ್ಚಾಯಿ ಸಮೇತ ಭಕ್ತರು ಅಗ್ಗಿ ಹಾಯ್ದರು. ನಂತರ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರು ಅಗ್ಗಿ ತುಳಿದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಗ್ಗಿ ತುಳಿದ ಭಕ್ತರು ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಪ್ಪಾಣ್ಣಾರ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿ, ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ನಮಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಸಂಜೆ ವಿಷ್ಣು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ನಂದಿಕೋಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ರಥ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ನಂದಿಕೋಲು ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶಿದರು. ತಡಕಲ್ ಪರಿವಾರದಿಂದ ರಥಕ್ಕೆ ಕಳಸ ಏರಿಸಲಾಯಿತು. ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುರೆಡ್ಡಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಯಾಂಕ ಧನಶ್ರೀ, ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖಂಡರು ರಥಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದವರು ಹಾರಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ರಥವನ್ನು ಮುನ್ನೆಡೆಸಿದರು. ರಥ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತರು ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ, ಪುಷ್ಪ, ಬಾದಾಮಿ, ಉತ್ತತ್ತಿ ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ರಥವು ಅಗ್ಗಿಕಟ್ಟಾ ತಲುಪಿ, ಪುನಃ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು.</p>.<p>ಭವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವದ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ಣುಕೊಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿದ ಆಗಮಿಸಿದರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ರಥ ಬೀದಿಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರು ನಿಂತಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೆಲ್ಕೂರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಬೊಮ್ನಳ್ಳಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ರುದ್ನೂರ, ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೆಲ್ಕೂರ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಊಡಗಿ, ರಾಜಶೇಖರ ನೀಲಂಗಿ, ಶಿವಶರಣರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಸಂತೋಷ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಹಲಚೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-31-1777472681</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>