ಭಕ್ತಿ–ಭಾವೈಕ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ

ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ

ಸೇಡಂ: ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಭಕ್ತಿ–ಭಾವೈಕ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಬಾಳು ಬೆಳಗುವ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅರಸಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ನೆಲೆಯ ತಾಣ, ಜ್ಞಾನ ದಾಹ ತಣಿಸುವ ತವನಿಧಿ, ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲ, ಗಿಡ–ಗಂಟಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣ, ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯರಾಜ್ಯಗಳ ಭಕ್ತರನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದವರು ಸದ್ಭಾವನಾ ಮೂರ್ತಿ ಸಪ್ಪಣ್ಣಾರ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು. ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತಂದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ದಿವ್ಯ ಚೇತನರವರು. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜದ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷರದ ಸಸಿನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದವರು ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. 1974ರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೇವಲ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದವರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಎಂದು ನಾಮಾಂಕಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಇಂದು 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. 37 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ 'ಸೇಡಂ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವಣ್ಣನ ಜಾತ್ರೆ' ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗೀಗಿ ಪದ, ಭಜನೆ ಪದ, ಪುರವಂತರ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಉಚ್ಚಾಯಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಕಲಾವಿದರ ಸಾಹಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸೇಡಂ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರತ್ತ ತೊಡಗಿರುತ್ತವೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುವುದು ಭಕ್ತರ ಅಭಿಮತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ