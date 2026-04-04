‘ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ’

ಸೇಡಂ: ನಗರದ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ರಚಿತ ಸಪ್ಪಣ್ಣಾರ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಏ.14, 15 ಮತ್ತು 16ರಂದು ಹಾಲಪ್ಪಯ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯ ಪಂಚಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಯ ಯಾದಿಯನ್ನು ರಾಚಣ್ಣ ಬಳಗಾರ ವಾಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಶರಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಶರಣಪ್ಪ ರುದ್ನೂರ, ನಾಗೀಂದ್ರಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಾ, ಅನಂತಯ್ಯ ಮುಸ್ತಾಜರ್, ಶರಣು ಕಿರಣಗಿ, ರಾಜಶೇಖರ ರುದ್ನೂರ, ಶಿವಕುಮಾರ ಬೋಳಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣಶೆಟ್ಡಿ, ಬಸವರಾಜ ಕೋಸಗಿ, ರಾಜಶೇಖರ ನೀಲಂಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಹಲಚೇರಿ, ಈರಣ್ಣ ರೆಮ್ಮಣ್ಣಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹಾಗರಗಿ, ಮಹೇಶ ಜಮಾದಾರ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಮೇಳಕುಂದಿ, ಅನಂತರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಸಂತೋಷ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶೀಲಾ ನೀರ್ಣಿ, ಚಿತ್ರ ಬಂಗಾರ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಯಿಕೋಡಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಶೋಭಾ ಹೂಗಾರ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪತ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>