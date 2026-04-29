ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ದಾನ

<p>ಸೇಡಂ: ನಗರದ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಲಪಾಣಿ ಪರಿವಾರದವರು 5 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ದಾನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಲಪಾಣಿ ಪರಿವಾರದವರು ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭೂದಾನದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಪಂಚ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸೇಡಂ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಭೂಧಾನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಭಾವ, ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೆಲ್ಕೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸೇಡಂ ನೆಲ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಲಪಾಣಿ ಪರಿವಾರದವರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಾಲಪ್ಪಯ್ಯ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಉದ್ಯಮಿ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಮಾಲಪಾಣಿ, ಸುರೇಶ ಮಾಲಪಾಣಿ, ಮಹೇಶ ಮಾಲಪಾಣಿ, ಯಮುನಾದೇವಿ ಮಾಲಪಾಣಿ, ಅನುರಾಧಾ ಮಾಲಪಾಣಿ, ಬ್ರಿಜಕವರ, ಮಾಲಪಾಣಿ, ಆರತಿ ಮಾಲಪಾಣಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಮಾಲಪಾಣಿ, ಕಿರಣ ಮಾಲಪಾಣಿ, ರಿತುಶ್ರೀ ಮಾಲಪಾಣಿ, ಶೃತಿ ಮಾಲಪಾಣಿ, ಶರಣಪ್ಪ ರೂದ್ನೂರ, ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಾ, ವೀರಣ್ಣ ಮಾದೇನೂರ, ಗೋವಿಂದ ಹೆಡ್ಡಾ, ಪಂಚಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಗಣ್ಯರು ಇದ್ದರು. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವೀರೇಶ ಹೂಗಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಂಗಮೇಶ ಇಂಜಳ್ಳಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-31-757579612</p>