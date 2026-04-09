ಭಕ್ತಿ, ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಸೇಡಂ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಂಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ರಥೋತ್ಸವ ಮಂಗಳವಾರ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಕ್ತಿ ಸಡಗರ–ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಅಲ್ಲದೇ ಏ.3ರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.

ಏ.7ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಬೆ.8 ಗಂಟೆಗೆ ಪುರವಂತರ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಪುರವಂತರು, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ನಂತರ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಅಗ್ಗಿಯ ತುಳಿದು ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆದರು.

ಸಂಜೆ ರಥೋತ್ಸವ ಮೈದಾನ ಬಳಿ ವಿವಿಧ ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪರಿವಾರದ ಮುಖಂಡರು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ರಥೋತ್ಸವದ ಚಾಲನಾ ಪೂರ್ವ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ 6.15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ರಥವನ್ನೇರಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥದೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಲೇ ಭಾಗಿದ್ದ ಸಹ್ರಾರು ಜನ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜಕಿ ಜೈ ಎಂದು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಯಾಂಕಾ ಧನಶ್ರೀ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಭೋವಿ ವಡ್ಡರ ಸಮಾಜದವರು ರಥವನ್ನು ಎಳೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಥಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಉತ್ತತ್ತಿ ಎಸೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು. ರಥವು ಪಾದಗಟ್ಟೆ ತಲುಪಿ, ನಂತರ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮೂಲ ಸ್ತಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು. ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಭಕ್ತರು ರಥಕ್ಕೆ ಹೂವು, ಕಾಯಿ, ಕರ್ಪೂರ, ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260409-31-168148125