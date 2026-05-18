ಸೇಡಂ: ಸಿಡಿಲಿಗೆ ರೈತ, 25 ಮೇಕೆ ಬಲಿ

ಸೇಡಂ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಿಡಿಲಿಗೆ 25 ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನಾಪು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ(40) ಮೃತರು. ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು, ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿಲ್ಲಿಗುಂಟಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಡಿಲಿಗೆ 25 ಆಡುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಪಿಲ್ಲಿಗುಂಟಾ ತಾಂಡಾದ ಹೀರಾ ನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 14, ದೇವ್ಲಾನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 8 ಹಾಗೂ ಬಿಕ್ಯಾನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 3 ಆಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 25 ಮೇಕೆಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಮನಿಯಾರ್ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಯಾಂಕ ಧನಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.