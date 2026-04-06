‘ಮಠ-ಮಂದಿರಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿ’

ಸೇಡಂ: 'ಮಠ-ಮಂದಿರಗಳು ಮಾನವನನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಮಠಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುವ ಸಂತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರು ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೆಲ್ಕೂರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದೀಶ್ವರ ಮಠದ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರರ 78ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು 46ನೇ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಶರಣತತ್ವ ದರ್ಶನ, ಸಮಾನತ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದೀಶ್ವರ ಮಠದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸದೇ, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದೀಶ್ವರ ಮಠದ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವುದರತ್ತ ಪಾಲಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುಳೆದಗುಡ್ಡ ಬ್ರಹನ್ಮಮಠದ ಬಸವರಾಜ ಪಟ್ಟದಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗುರಮಠಕಲ್ ಖಾಸಾ ಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಊಡಗಿ, ರವಿಸಾಹು ತಂಬಾಕೆ, ಶಂಭುರೆಡ್ಡಿ ಮದ್ನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಮಹಾದೇವ ದಿಡ್ಡಿಮನಿ, ರೈತ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಊಡಗಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಂಜೋಳ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಸವನಾಗೀದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ, ಚಿನ್ಮಯಿ ತಾಯಿ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶಿವಯೋಗಿ, ಬಸವಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿ ಶರಣರು, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಎಸ್.ಪಿ.ಸುಳ್ಳದ, ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ದೇವನೂರ, ಪರಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕಲ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಟಗೇರಾ, ಸಿದ್ದು ಬಾನಾರ್, ಪ್ರೀತಿ ಬೋರಂಚಿ, ಜೈಭೀಮ, ಸುರೇಶ ಬಂಗಲ, ಶಂಕರ ಕೋಡ್ಲಾ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗದ್ಗಗಿ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಸಂಗಾವಿ, ಶಿವಯೋಗಿ ಸಕ್ಪಾಲ್, ನಾಗೀಂದ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೂರ, ಮಹಾವೀರ ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದು ಊಡಗಿ, ಗುರುಲಿಂಗ ನೂಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಚಿಮ್ಮಇದಲಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಸಂಗಾವಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಂಕರ ಕೋಡ್ಲಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗುರಲಿಂಗ ಕೋಡ್ಲಾ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>