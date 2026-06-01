ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ವೈಭವ

ಸೇಡಂ: ಸೇಡಂ ನೆಲ ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ತವರೂರು. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸೇಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮೃದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಮುಡುಬಿ ಗುಂಡೇರಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಗಿತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ವೈಭವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೇಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಗೀತ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಇದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಸಂಗಿತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಾಧನ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರಶಾಂತ ಗೊಲ್ಡಸ್ಮಿತ್, ಪ್ರತಿಮಾರೆಡ್ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುಶಾಂತಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಲಕ್ಷಣ ಭಜಂತ್ರಿ, ಈಶ್ವರ ವಾಲೀಕಾರ, ವಿರೇಶ ಭಂಟನಳ್ಳಿ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯಾ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಅಭಿಷೇಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ರವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿ, ರವಿಂದ್ರಕುಮಾರ ಶಿಲಾರಕೊಟ, ಹಂಪಯ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಶಿವಾನಂದಸ್ವಾಮಿ ಕೇಶ್ವಾರ, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ತೊಟ್ಟಳ್ಳಿ, ಮನೋಹರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ, ಮೊನಪ್ಪಾ ಪೊದ್ದಾರ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ ವಿಶ್ವರ್ಮ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮೇಳಕುಂದಿ, ಮೌನೇಶ ಆಚಾರ್ಯ, ಶರಣಬಸಪ್ಪಾಕುಕುಂದಾ ಮೌನೇಶ ಊಡಗಿ, ಮನೋಹರ ಚಿಂತಪಳ್ಳಿ, ದೇವಿಂದರಪ್ಪ ಪಂಚಾಳ ಲಲಿತಾಕೊಕಟ್, ಶ್ರೀಶೈಲ ಬೊಮ್ನಳ್ಳಿ, ರಾಜಶೇಖರ ನೂಲಾ ಇದ್ದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಜಂತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಸವರಾಜ ಬಾಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಗುತ್ತೆದಾರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>