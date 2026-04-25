‘ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೇಲ್ಕೂರ ಆಗ್ರಹ’

ಸೇಡಂ: 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದೀಶ್ವರ ಮಠದ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಸವನಾಗೀದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಕಾನೂನಿನಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೇಲ್ಕೂರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಅವರಿಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವರು, 'ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ದಲಿತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಿಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸೇಡಂ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ತರನಳ್ಳಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ತೊಟ್ನಳ್ಳಿ, ಶರಣು ಮೆಡಿಕಲ್, ರಾಮು ಕಣೇಕಲ್, ಶ್ರೀಶೈಲ ಎಂ.ಜಿ., ಸತೀಶ ಪಾಟೀಲ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಭಂಟನಳ್ಳಿ, ತಿರುಪತಿ ಶಾಬಾದಕರ್, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಗೌತಂ, ಅನಂತಪ್ಪ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ, ಶಿವಾನಂದಸ್ವಾಮಿ, ವಿಷ್ಣು ಊಡಗಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದಳಪತಿ, ಸಂದೀಪ ಪ್ಯಾಟಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಸಂಗಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ದೇವಿಂದ್ರ ಕೋಟ್ರಕಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಅನರ್, ರವಿ ಹಾಬಾಳ, ಭೀಮು ನಾಯಕ ಹೂಡಾ, ರವಿನಾಯಕ, ಅನೀಲ ರನ್ನೆಟ್ಲಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-31-1821510950