ಸಿಡಿಲಿಗೆ ತಲಾ 3, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಹೋರಿ ಬಲಿ

ಸೇಡಂ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ತಲಾ 3 ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಹೋರಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಪಾಲ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 2 ಕುರಿ, 1 ಮೇಕೆ, ಮಹಿಪಾಲ ದೊಡ್ಡ ಬುಗ್ಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ 2 ಕುರಿ, 1 ಮೇಕೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುರಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಂದ್ರ ದಶರಥ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 3 ಹೋರಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪಶು ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಮನಿಯಾರ್ ಅವರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>