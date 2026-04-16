‘ಮಗನೇ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ವಲ್ಲೋ!’

ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ

ಸೇಡಂ: 'ಕೆಲ್ಸಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮನಿಗ ಆಸ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಗನೇ ನೀನೇ ಹೋದಿಯಲ್ಲೋ..? ನಿಂಗಾ ಇದೇ ವರ್ಷಾ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ವಲ್ಲೋ.. ಇನ್ಯಾರಿಗ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ನಾ?...' ಹದಿಹರಿಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಿಡಗುಂದಿ ಅವರ ಆಕ್ರಂದನದ ನುಡಿಗಳಿವು. ಆ ತಾಯಿಯ ದುಃಖದ ನುಡಿಗಳು ನೆರೆದವರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿದವು.

'ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಾ ಯಾಕರಾ ಬದುಕಿರಬೇಕು' ಎನ್ನುವ ದುಃಖದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೌನವೇ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು! ಇಂತಹ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ದುಃಖದ ವಾತಾ ವರಣ ಬುಧವಾರ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಸೇಡಂ ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ. ಬೈಕ್–ಲಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಳಿಯನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿತ್ತು.

ನಗರದ ಹಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರ–ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗವೇ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಬಿರುಬಿಸಲಿನ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವವರ ದಂಡು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಂಥಾ ಮಕ್ಕಳವು ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ನಗರದ ಸಣ್ಣ ಅಗಸಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ–ಪಾರ್ವತಿ ನಿಡಗುಂದಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರಿ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೇಯೇ ಪುತ್ರಿ ಕಾವೇರಿ ಅವಳನ್ನು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಕರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಹೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಸಂಜೀವಕುಮಾರನ ಮದುವೆಗೆ ಕನ್ಯೆ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಮಗ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಸೇಡಂನ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ ಕಾಶಿನಾಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ಘಟನೆ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ನಿಡಗುಂದಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರಸಿಡಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. 'ಆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು' ಎನ್ನುವುದೇ ನೆರೆದವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಕ್ಕೂರಲಿನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260416-34-1662814890