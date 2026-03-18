ಬುಧವಾರ, 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸೇಡಂ: ಕಿರುಚಲನಚಿತ್ರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಟಕ ‘ಸಪ್ಪಣ್ಣಾರ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿ’

ಸಪ್ಪಣ್ಣಾರ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಧಾರಿತ 2 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ
ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ
Published : 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:55 IST
ಶಿವಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಬಿಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಟಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಭಕ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ
ಸಪ್ಪಣಾರ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಟಕ ಕಿರುಚಲಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ
ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ
ಕಿರುಚಲನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಳೆ
ನಗರ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬೊಮ್ನಳ್ಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಾ.19ರಂದು ಸಂಜೆ 6.35ಕ್ಕೆ ಸದ್ಭಾವನಾ ಮೂರ್ತಿ ಸಪ್ಪಣಾರ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಕಿರುಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೆಲ್ಕೂರ ಚಂದ್ರಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ ದೇಶಮುಖ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಠ-ಮಂದಿರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಗಣ್ಯರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
