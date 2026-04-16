‘ಯುಗಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆ ಅನಾವರಣ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’

ಸೇಡಂ: 'ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯುಗ ಪುರುಷರು ನಡೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ನಾಟಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಊಡಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ನವತರುಣ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ 'ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಕ ಹಾಲಪ್ಪಯ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು' ನಾಟಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಟಕ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಟಕ ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದಾರೆ. ಸೇಡಂನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತೊಟ್ನಳ್ಳಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಟಕವಲ್ಲ. ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜೀವನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ-ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿವಶಂಕರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಿವಶಂಕರ ಶಿವಾಚರ್ಯ, ಹಾಲಪ್ಪಯ್ಯ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶರಣರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಜಗನ್ನಾಥ ಚಿಂತಪಳ್ಳಿ, ಅಶೋಕ ಪವಾರ, ಅಶೋಕ ಪವಾರ, ಬಸವರಾಜ ಕೋಸಗಿ, ಅಶೋಕ ಮಹಾಡಿಕ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನಾಗರಾಜ ತೊಟ್ನಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಆವಂಟಿ, ಅಶೋಕರೆಡ್ಡಿ ಕೆರಳ್ಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಕಾಳಗಿ, ಸಂತೋಷ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸೋಮಶೇಖರ ಭಾಂಜಿ, ಬಸವರಾಜ ರೇವಗೊಂಡ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸತೀಶ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ವೀರೇಶ ಹೂಗಾರ, ರಮೇಶ ಮಾಲಪಾಣಿ, ಗುರುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು. ಸಂಪತಕುಮಾರ ಭಾಂಜಿ, ರಾಜು ಹಡಪದ, ಶಾಮ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>