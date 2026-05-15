‘ಪಂಚಾಯಿತಿಗೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಘೋಷಿಸಲಿ’

ಸೇಡಂ: 'ಯುವಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕಾದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಆರ್.ಆರ್.ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸಂಯೋಜಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಫೀಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 'ಆರ್.ಆರ್.ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಜನ್-3' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇಡಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಮಹಾದೇವ ದಿಡ್ಡಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯುವಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರ್.ಆರ್.ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದಸ್ವಾಮಿ ಕೇಶ್ವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಂದ್ರ ರುದ್ನೂರ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ರಷೀದ್, ಯುನುಸ್ ಸವೇರಾ, ದೇವು ದೊರೆ, ಈರಣ್ಣ ರೆಮ್ಮಣ್ಣಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಮದ್ದೂರ, ಚಂದ್ರಶೇಖ ಬಿಬ್ಬಳ್ಳಿ, ದೀಪಕ ಎಂ.ಜಿ., ನದೀಮ್, ಶೇಕ್ ಆದಾಮ್, ಖಾಸಿಂ ಊಡಗಿ, ಜೀತೇಂದ್ರ ಸಣ್ಣೂರ, ಭಾಸ್ಕರರೆಡ್ಡಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಲತೀಫ್, ಹಾಜಿ ನಾಡೆಪಲ್ಲಿ, ಜಾಕೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-31-515438846