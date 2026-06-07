ಸೇಡಂ: ಭಾರಿ ಮಳೆ

<p>ಸೇಡಂ:ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.</p>.<p>4 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮಳೆಯೂ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಭಟಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ಚರಂಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದವು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕೆಲಕಾಲ ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೆ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳಖೇಡ, ಆಡಕಿ, ಮುಧೋಳ, ಕೋಲ್ಕುಂದಾ, ಕೋಡ್ಲಾ, ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ಕಲಕಂಭ, ಬಟಗೇರಾ, ಕುರಕುಂಟಾ, ಮದನಾ, ಹೂಡಾ, ತೆಲ್ಕೂರ, ಮೀನಹಾಬಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯೂ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-31-1046906529</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>