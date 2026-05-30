ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ

ಸೇಡಂ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಿದ್ದು, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವಿಸ್ತಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ.

'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೊಕ್ಕೊ, ಕಬಡ್ಡಿ, ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೈದಾನವಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ' ಎಂಬುದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಳಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸುವ ಕೊಠಡಿ, ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣವಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಕರ್ಯವಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಿದ್ದು, ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಲು ಉತ್ತಮ ಒಳಾಂಗಣವಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು.

'ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಜಿಮ್ ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ ಜಿಮ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಿಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಿವಾಸಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಳಿಗೆಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಉಮೇಶ ಚವ್ಹಾಣ.

ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಿದ್ದರೂ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂದಾದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರ