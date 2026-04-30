ಶಾದಿಪುರ: ಧನಿಕರ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಗ್ರಾಮ ಶಾದಿಪುರದ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೂರಹಿತ ಬಡವರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಸಾಗಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2002ರಲ್ಲಿ 59 ಮಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾದರೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯ ಕಬ್ಜೆ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ‘ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಜನಸ್ಪಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ನೀಮಾಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಕಂದರ್ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲಿದೆ?’ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜಮೀನು?: ಶಾದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ–126/1ರಲ್ಲಿ 46 ರೈತರಿಗೆ ತಲಾ 3 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ, ಹರಿಜನ–ಗಿರಿಜನ ಕನಿಷ್ಠ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಸ.ನಂ–126/3ರಲ್ಲಿ 6 ಜನರಿಗೆ ತಲಾ 2 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಹಾಗೂ ಸ.ನಂ–127/3ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ–126/3ರಲ್ಲಿ ಮೂವರಿಗೆ ತಲಾ 3 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 3 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ–127/3ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಲಾ 3 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು 2001-02ನೇ ಸಾಲಿನ 30-03-2002ರಂದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 59 ಮಂದಿಗೆ 188 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ರೈತರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಹಣಿ ಅಮಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವರಿಗೆ ತಮಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯ ಕಬ್ಜೆ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಇವರು 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇವರ ಭೂಮಿ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೇ, ಇದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಕುಳಗಳು ವಿವಿಧ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಡಿ ವಿವಾದವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಗಡಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಕರಾರು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಬಡವರ ಭೂಮಿ ಧನಿಕರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ತಟ್ಟೆಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಧನ ರಸೀತಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾದಿಪುರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ‘ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಅಳೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಪ್ರಭಾವಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದವರೇ ಕಾರಣ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ.</p>.<p>‘ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನರು ಈ ಜಮೀನು ತಮ್ಮದೆಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನರ್ಸರಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಬಾಂದಗಲ್ಲು 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕುಮ್ಲಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಬಳಿಯೇ ಇದು ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಶಾದಿಪುರದ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಬುಡ್ಗಜಂಗಮ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-34-1171239103</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>