ಶಾದಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ: ಧರಣಿ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 126 ಮತ್ತು 173ರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಭೂಸಂತ್ರಸ್ತರು ವಾರದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಾ.ಉಮೇಶ ಜಾಧವ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜನರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದರು.

ಸ.ನಂ–126ರಲ್ಲಿ 55 ಮಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ.ನಂ–173ರಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ 58 ಜನ ಭೂರಹಿತ ಬಡವರಿಗೆ 21 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 188 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಕ್ಕುದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಜಮೀನಿನ ಕಬ್ಜೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ.

ಇವರಿಗೆ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ತಮಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಅಡಿ ಆಳದವರೆಗೆ ಭೂಮಿ ಅಗೆದು ಮಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಉಪ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭಿಸದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಶಂಕರಯ್ಯ ಬುಡ್ಗಜಂಗಮ ದೂರಿದರು.

'ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೂ ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಗಣಿ ಕುಳಗಳ ಜತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಜತೆಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಾ.ಉಮೇಶ ಜಾಧವ ಅವರು, ಸಮಸ್ಯೆ ವಿವರಿಸಿ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

'ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕ–ತೆಲಂಗಾಣ ಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸರ್ವೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರಿಂದ ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ಸರ್ವೆಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಟೇಲ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವೆಂಕಟಿ, ಶಂಕರ, ಪ್ರಕಾಶ, ಅನಿಲ, ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ್, ಗುಂಡು, ಮುತ್ತೇಲಿಬಾಯಿ, ಅಂಬಿಬಾಯಿ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ