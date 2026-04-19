ಶಹಾಬಾದ್: 'ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದವರಿಗಿಂತ ಇತರರು ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪಿಡಿಎ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಂಜಯ ಮಾಕಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಬಡಾವಣೆಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕ ಘಟಕ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಒಬ್ಬ ದೇವದಾಸಿಯ ಮಗ ಹರ್ಡೆಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು 1913ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟರು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿ ರೇವರೆಂಡ್ ಉತ್ತಂಗಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ, ಮನೆಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಇಡಿ ವಿಶ್ವ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ಮತ್ತಿಮಡು, ದಸಂಸ ರಾಜ್ಯ ಸಂ.ಸಂಚಾಲ ಮರಿಯಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ, ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯ ಮಹಾಸಭಾದ ಜೇವರ್ಗಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಬಾಳ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಗುರುರಾಜ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಧರ್ಮರಾವ ದ್ಯಾಮಗೌಡ, ಶಿವರಾಜ ಪಾರಾ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಹುಗ್ಗಿ, ಶಿವುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಡದೂರ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಧನಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಾಗೇಶ ತುಪ್ಪ ದ್ವಜಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು, ಶರಣಕುಮಾರ ರಾವೂರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಡಪದ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಶರಣು ನಂದಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಚಿನ್ಮಯಿ ಕಲಾ ತಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಿ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>