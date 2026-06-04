ಶಹಾಬಾದ್: ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮಗು ಸಾವು

<p><strong>ಶಹಾಬಾದ್:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋನಸನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮಗುವೊಂದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಜರುಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಬಸವಪ್ರಭು (3) ಮೃತ ಬಾಲಕ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮಗು ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು ಕಾಣದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಗುವಿನ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂರುವ ಮತ್ತು ಆಟವಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಈ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸತ್ತ ಮಗು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>