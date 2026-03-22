ಶಹಾಬಾದ್ | ಚಪ್ಪಲಿ ಮೇಲೆ ಧಮ್ಮಚಕ್ರ: ಆಕ್ರೋಶ

<p><strong>ಶಹಾಬಾದ್: </strong>ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಧಮ್ಮಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಧಮ್ಮಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಲೇ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ರೀತಿ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೀನಾ' ಎಂದು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಎಎಸ್ಪಿ ಮಹೇಶ ಮೇಘಣ್ಣವರ ಶನಿವಾರ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪಿಐ ಪರಶುರಾಮ ವನಂಜಕರ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.