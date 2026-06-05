ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸೋಂಪುರಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

<p>ಶಹಾಬಾದ್: ನಗರಸಭೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸೋಂಪುರ ಅವರನ್ನು ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನೂತನ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಆನಂದ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗೀತಾ ಸೋಂಪುರ, ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾಶಿನಾಥ ಜೋಗಿ, ಫಜಲ್ ಪಟೇಲ, ಸಾಬೇರಾ ಬೇಗಂ, ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಬೋಗುಂಡಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾವೇದ್, ಸಾಜೀದ್ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಮೆಹಬೂಬ್ ಗೋಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಮೈನುದ್ದೀನ್, ಶಿವಾನಂದ, ಸುನೀಲ್ ಕಣ್ಣಿ, ಮಹಾನಂದ, ಪ್ರಭಾಕರ, ರಬ್ಬಾನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದರು.</p>.<p>ರಘುನಾಥ ನರ್ಸಾಳೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾಬಣ್ಣ ಸುಂಗುಲಕರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-31-305521969</p>