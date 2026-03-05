ಶರಣಪ್ಪ ಸೈದಾಪುರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜೇವರ್ಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ಶರಣಪ್ಪ ಸೈದಾಪುರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳು ಸೈದಾಪುರ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಗುಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಕೆ. ಹುಡಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶರಣಪ್ಪ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಬರಹಗಾರರು ಆಗಿದ್ದರು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ದೀನ ದಲಿತರ ನಿತ್ಯ ಅನುಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಪರಿಸುವ ಗುಣ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿ.ವಿ. ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ರಮೇಶ ಲಂಡನಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶರಣಪ್ಪ ಸೈದಾಪುರ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಮಿಡಿಯುವ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ನಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶರಣಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಸೈದಾಪುರ, ಚಿಂತಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಳಿ, ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಸವಿತಾ ತಿವಾರಿ, ಇಂದುಮತಿ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಂತಾ ಅಷ್ಟಗಿ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಸುಳ್ಳದ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಚಿನ್ನ ಆಶಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮಂತ ಹೋಳಕರ್, ಶರಣಪ್ಪ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, ಜಯದೇವಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260305-34-1468883996</p>