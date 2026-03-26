ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ‌ ಸಡಗರ: ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಭಕ್ತರು

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಸಡಗರ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಮ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು, ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p><p>ನಗರದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ವೃತ್ತ ಸಮೀಪದ ರಾಮಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆಳಂದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮೀಪದ ರಾಮತೀರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಪಂಚಾಮೃತ, ಮಧು ಹಾಗೂ ಎಳನೀರು ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನಡೆದವು.</p><p>ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಪಾರಾಯಣ ತಂಡಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ, ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><strong>ಭಜನಾ ತಂಡಗಳಿಂದ 'ರಾಮನಾಮಸ್ಮರಣೆ'</strong></p><p>ಭಜನೆ ಅನುರಣಿಸಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ರಾಮ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. 'ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ', 'ಅಯೋಧ್ಯಾ ಅಧಿಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೀ ಜೈ' ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಮನ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವವೂ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ಕಲಬುರಗಿ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗೋದಿ ಹುಗ್ಗಿ, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್, ಮೊಸರಣ್ಣ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಉಣ ಬಡಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕೋಕಂ ಶರಬತ್ತು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಪಾನಕ, ಹಣ್ಣಿನ ಫ್ಲವರ್ ಗಳ ಪಾನಕ ವಿತರಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಮರೆದರು.</p><p>ನಗರದ ಪುರಾತನ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ರಾಮ ನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನೋಟ ಕಂಡು ಬಂತು.</p>