ಸೇಡಂ | ವಿಬಿ–ಜಿ–ರಾಮ್–ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಸಮರ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

<p><strong>ಸೇಡಂ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> 'ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ: ಶಾಸಕ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ .<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>'ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಕಾನೂನು ಸಮರ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಏನಿತ್ತು? ಈಗಿನ ವಿಬಿ-ಜಿ- ರಾಮ್-ಜಿ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚಿಸಿ ಜನರ ಮುಂದೂಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧ.<p>'ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಲ್ಲ, ದಶರಥ ರಾಮನ ಅಲ್ಲ, ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮನೂ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ನಾಥೂ ರಾಮ.ಇದರ ವಿರುದ್ದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ: ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ ಪ್ರತಾಪ್ಸಿಂಹ.