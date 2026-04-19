‘ಶಾಂತಿ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜು’

<p>ಸೋಲಾಪುರ: ಸೊಲಾಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಏ.19ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ. ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಚಾರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು, ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪಥಕಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾಪೌರ ವಿನಾಯಕ ಕೊಂಡ್ಯಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮಹಾಪೌರ ಕೊಂಡ್ಯಾಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರಲು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಾಗರಿಕರೂ ಸಹ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾಪೌರ ವಿನಾಯಕ ಕೊಂಡ್ಯಾಳ, ಉಪಮಹಾಪೌರ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ದೇವಕರ, ಸಭಾಗೃಹ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಳೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ. ರಾಜಕುಮಾರ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಸಚಿನ ಓಂಬಾಸೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಸಂದೀಪ ಕಾರಂಜೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಗೌರ ಹಸನ್, ವಿಜಯ ಕಬಾಡೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾಟೀಲ, ನಗರ ಅಭಿಯಂತ ಸಾರಿಕಾ ಅಕುಲವಾರ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ (ವಿದ್ಯುತ್) ರಾಜೇಶ್ ಪರದೇಶಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-26-1177263434</p>