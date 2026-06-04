ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ | ಸೋಲಾಪುರ ಬಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕೆಲ ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲು

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆಯ ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಟಿಕೇಕರ್ವಾಡಿ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ–ಸೋಲಾಪುರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 5ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಲಾಪುರ–ಹಾಸನ (11311) ರೈಲು ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ–ಮೈಸೂರು ಬಸವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು (17308) ಜೂ 5ರಂದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 45 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ ಮುಂಬೈ–ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (18520) ರೈಲು ಜೂ. 8ರಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಸೋಲಾಪುರ–ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (01465) ಜೂ. 8ರಂದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಡಲಿದೆ. </p>.<p>ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಮುಂಬೈ–ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (11301) ರೈಲು ಜೂ. 8ರಂದು ಅರ್ಧಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ–ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (16382) ರೈಲು ಜೂ. 9ರಂದು 1 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ–ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಮುಂಬೈ (11020) ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಜೂ. 9ರಂದು 40 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ:</strong> ವಿಜಯಪುರ–ರಾಯಚೂರು (57662) ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು–ವಿಜಯಪುರ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು (57661) ಜೂನ್ 5ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಸೋಲಾಪುರ ಬದಲು ಹುಟಗಿ ವಾಡಿ ಮೂಲಕ ಗಮ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.</p>. <p><strong>ಸಮಯ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ:</strong> ಜೂನ್ 10ರಂದು ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಮುಂಬೈ–ಬೆಂಗಳೂರು ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಉದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಜೂನ್ 10ರಂದು 2 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 10.10ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ.</p>. <p><strong>ವಿಶೇಷ ರೈಲು ರದ್ದು</strong>: ಸೋಲಾಪುರ–ಕಲಬುರಗಿ (01465) ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ–ಸೋಲಾಪುರ ಮಧ್ಯೆ (01465) ಸಂಚರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 10ರಂದು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>