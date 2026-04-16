ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 18ರಿಂದ

ಸೋಲಾಪುರ: ತಪೋರತ್ನ ಯೋಗಿರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 96ನೇ ಜಯಂತಿ, ದಾರುಕಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಏಕೋರಾಮಾರಾಧ್ಯ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನ ಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಿಂದ 21ರ ವರೆಗೆ ಬೃಹನ್ಮಠ ಹೊಟಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏ.18ರಿಂದ 21ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಗದಾಚಾರ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಾದಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ.19ರಂದು ಏಕೋರಾಮಾರಾಧ್ಯ ಹಾಗೂ ತಪೂರತ್ನ ಯೋಗಿರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 96 ನೇ ಜಯಂತಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾ ವಿಧಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.20ರಂದು ಹೊಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಲಿಂಬಿ ಚಿಂಚೋಳಿಯ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರರ ನಂದಿ ಧ್ವಜದ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಏ.21ರಂದು ದಾರುಕಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಯಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ದಾರುಕಾಚಾರ್ಯರ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.