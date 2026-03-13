‘ಸೌದೆ ಒಲೆ’ ಹೂಡಿದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ‘ಸೌದೆ ಒಲೆ’ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಿಚನ್ ಹೊರಗೆ ಗುರುವಾರ ‘ಸೌದೆ ಒಲೆ’ ಹೂಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಿಚನ್ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎಂಟು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 9ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಒಂದೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಡಕಾಡಿದರೂ ‘ಸಿಲಿಂಡರ್’ ಒಲಿಯಲಿಲ್ಲ! ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಿಚನ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲು ಹೂಡಿ ಅಡುಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಲಬುರಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂಟು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಜಿಮ್ಸ್ ಆವರಣದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಿಚನ್ನಿಂದಲೇ ಅಡುಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿಮ್ಸ್ ಆವರಣ ಹಾಗೂ ಜಯದೇವ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಡವರೇ ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಹೂಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಿಚನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೌಡ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಸ್ಟಾಗೆ (ತಿಂಡಿ) ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಯು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಡ್ಲಿ, ಪೂರಿ, ದೋಸೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ರೈಸ್ಬಾತ್ ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ–ಸಾರು, ಪಲ್ಲೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು 8–10 ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾವೇ ಮನೆ–ಮನೆಗಳಿಂದ ₹5ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ಚಾಪತಿ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುವಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಳಲುತೊಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><strong>ಚಹಾ–ಕಾಫಿಗೆ ಕೊಕ್; ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಾನಕಕ್ಕೆ ‘ಜೈ’: ‘</strong>ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ’ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಥಗಿತದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ‘ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ, ದೋಸೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಸೂಸಲಾ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಬಗೆಬಗೆಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದ್ದರಿಂದ ಬುಧವಾರದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬರೀ ರೈಸ್ಬಾತ್, ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಆರತಿ ಪಾಟೀಲ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಫೈರ್ಲೆಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ಗೆ (ಅಗ್ನಿರಹಿತ ಅಡುಗೆ) ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಹಾ–ಕಾಫಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಲಸ್ಸಿ, ನಿಂಬೆ ಶರಬತ್ನಂಥ ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಾಗೆಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ–ಚಪಾತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ 50–100 ಚಪಾತಿ–ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರತಿ ಪಾಟೀಲ.</p>.<div><blockquote>ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೌಡ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಿಚನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ</span></div>.<p><strong>‘ನಮಗೂ ಸೌದೆ ಒಲೆಯೇ ಗತಿ’</strong></p><p>ಕಲಬುರಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಕರಿ ಹಾಗೂ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹ ಮೆಂಡನ್ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ‘ಸ್ನೇಹ ದರ್ಶಿನಿ’ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೂ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಹೂಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ನಮಗೂ ಸೌದೆ ಒಲೆಯೇ ಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಬಾರ್ ಕುರ್ಮಾ ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆತಂಕ.</p><p>‘ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ30ರಷ್ಟಾದರೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಅವರ ಒತ್ತಾಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>