ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi

‘ಸೌದೆ ಒಲೆ’ ಹೂಡಿದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತ; ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಲೆಗಳತ್ತ ‘ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ’ ಚಿತ್ತ
ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:20 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:20 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
– ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೌಡ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಕಿಚನ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
Kalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT