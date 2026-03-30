‘ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’

ಸೇಡಂ: ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬುವವರು ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ನೆಲ್ಯಡ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕರೋಡಗಿರಿ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವದ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಂತಸ. ಅಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕರ ಹೋರಾಟ, ತ್ಯಾಗವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಿಂತಕ ಶ್ರೀಕಾಂತಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿಗೆ ರಾಮನ ಜೀವನ, ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿ ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸಂಘದ ವಿರುದ್ಧ ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಡೆಯಲ್ಲ. ದಲಿತರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ಹುನ್ನಾರವಿದು. ಇದನ್ನು ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಭವಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಣೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ಆಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕಲಬುರಗಿಯ ರಾಮೋತ್ಸವವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಊಡಗಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ವೀರೇಂದ್ರ ರುದ್ನೂರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಹಾಲಪ್ಪಯ್ಯ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಟಿ ರೂಪಾ ಮನಕೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರೇಂದ್ರ ರುದ್ನೂರ, ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶನ್ ಪವಾರ, ಸಂಗಮೇಶ ಇಂಜಳ್ಳಿ, ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವಪ್ರಭು ಆವಂಟಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಭರತ ಭಜಾಜ್ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸಾ ಪಠಿಸಿದರು. ವೀರೇಶ ಹೂಗಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>