ಕಲಬುರಗಿ: ಯುಗಾದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ನಡೆಯುವ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಾ.20 ರವರೆಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಳಂದ, ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಅಫಜಲಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಘಟಕಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. 40 ರಿಂದ 45 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾರದಾದೇವಿ ಮೊ.ಸಂ: 7760984086, ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿಣಗಿ ಮೊ.ಸಂ: 7760993920, ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೊ.ಸಂ: 8147905972, ಆಳಂದ ಘಟಕದ ಯೋಗಿನಾಥ ಸರಸಂಬಿ ಮೊ.ಸಂ: 7760992116, ಜೇವರ್ಗಿ ಘಟಕದ ಕೃಷ್ಣ ಪವಾರ ಮೊ.ಸಂ: 7760992118, ಅಫಜಲಪುರ ಘಟಕದ ಅಮೀನಪ್ಪ ಭೋವಿ ಮೊ.ಸಂ: 7760992121 ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.