ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ‘ಕಲ್ಯಾಣ’ದ 1.96 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ

ಮಾರ್ಚ್ 18ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆ–1
ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:52 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:52 IST
ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ‘ಮಿಷನ್ 40+’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಲ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ
–ಎನ್.ಎಚ್.ನಾಗೂರ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಪರೀಕ್ಷೆ) ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ
