ಕಲಬುರಗಿ: ಪ್ರಸ್ತಕ ವರ್ಷದ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ–1ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ (ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳು, ಉರ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತ) ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 144 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 44,574 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 1,591 ಮಕ್ಕಳು ಗೈರಾದರು. 42,983 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು.

ಆಳಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ 331, ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ 256, ಅಫಜಲಪುರದಲ್ಲಿ 214, ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ 211, ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ 192, ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ 164, ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ 148 ಹಾಗೂ ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ 75 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈರಾದರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ; ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆತಂಕ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆ ತಂದ ತಂದೆ–ತಾಯಿ, ಪಾಲಕರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಕಾಲಕಳೆದರು.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ 'ಗಂಟೆ' ಹೊಡೆದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಪಾಲಕರ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರು. ಕೆಲವರು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತ ಬಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕುರಿತು–ತಾವು ಬರೆದ ಉತ್ತರ ಕುರಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

'ಏನಪ್ಪ... ಪಾಸಾಗುವಷ್ಟಾದರೂ ಬರೆದೇನೋ?' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮಗನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 'ಹೇಗಿತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀಯಾ?' ಎಂದು ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರು ಮಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. 'ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಂಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ' ಎಂದು ಮಗದೊಬ್ಬರು ಮಗನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆದ ದೃಶ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೊರಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು.

ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.15ರ ತನಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ವಿವಿಧೆಡೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಭೇಟಿ

ಡಿಡಿಪಿಐ ಶಂಕ್ರೆಮ್ಮ ಢವಳಗಿ ಬುಧವಾರ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬುಧವಾರ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.