ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೆ ಶೇ 33 ಅಂಕ: ನಮೋಶಿ ಸ್ವಾಗತ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲು ಬೇಕಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕವನ್ನು ಶೇ 33ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ (ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಭೀರ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇವು ಸಮಾನತೆ ತರಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಶೇ 35 ಪಾಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಠಿಣ ಮಾನದಂಡವಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 28 ಅಂಕ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 2–3 ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ–ಐಎಸಿಎಸ್ಇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಶೇ 33 ಅಂಕ) ಪಾಸ್ ಆಗುವುದು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 18 ಆಂತರಿಕ ಅಂಕ, 15 ಬಾಹ್ಯ ಅಂಕ ಸೇರಿ 33 ಅಂಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಪಾಸು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಾಹ್ಯ 26 ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ 7 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 33 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ 6–7 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಕಿತ್ತು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅರ್ಹತೆ ಶೇ 33, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 30 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪಾಸಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವಲಸಿಗರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹೊಸ ಆದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅನವಶ್ಯಕ ಅನುತ್ತೀರ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡ (ಶೇ 33) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ (ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಸ್/ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ; ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ’</strong> </p><p>‘2025–26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ’ ಹಾಗೂ ‘ಕಟ್ಟಡ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಾಪನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ’ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಮೋಶಿ ಹೇಳಿದರು. ‘ಈ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜಿಯೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು (2025ರ ನವೆಂಬರ್ 22) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದು ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೂ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>