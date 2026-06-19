ಸುಲೇಪೇಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ

<p><em>ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ. ಶೇರಿಕಾರ</em></p>.<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಟಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಕ್ಷೀಣಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು ಸುಲೇಪೇಟಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದರ್ಜೆ-2ರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೀವನೋಪಾಯ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸಲು ಸುಲೇಪೇಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ ಹಾಲ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಬ್ (ಎಸ್ಐಡಿಎಚ್) ಮಾನ್ಯತೆ ಬೇಕು. ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಐಡಿಎಚ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ತೋರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಐಡಿಎಚ್ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆಗ ಕಾಲೇಜು ಪೋರ್ಟ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಮೂದಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿರುವ ಟ್ರೇಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತಗುಲುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೆಶಕಿ ಮಂಜುಳಾ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಐಟಿಐ ತರಬೇತಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಟದ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಚೇತನ ಅಣವಾರ.</p>.<p>ಸುಲೇಪೇಟ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ಅನುಮತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-31-1400037691</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>