ಚಿಂಚೋಳಿ: ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುನೀತಾ ಕಲ್ಲೂರು ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ:</strong> ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.<br></p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಣುಕಾ ಡಾಂಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಸುನೀತಾ ಚನ್ನವೀರ ಕಲ್ಲೂರು(ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ), ಶಶಿಕಲಾರೆಡ್ಡಿ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ), ನಾಗರತ್ನಾ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿರೆಡ್ಡಿ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು), ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ (ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು), ನಾಗರತ್ನಾ ಶಿವಗೋಳ (ಖಜಾಂಚಿ), ಸುಧಾ ಪಾಟೀಲ (ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ದೀಪಾ ಸಜ್ಜನ್, ಲಲಿತಾ ಪಾಟೀಲ, ಸವಿತಾ ಚೆಲುವಾದಿ (ಸಲಹೆಗಾರರು).</p>.<p>'ಶೀಘ್ರವೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಭೆ ಕರೆದು ಮುಂದಿನ ರೂಪುರೇಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರ ನೂತನ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುನೀತಾ ಚನ್ನವೀರ ಕಲ್ಲೂರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>