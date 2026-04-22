ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಿವಿಮಾತು

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗಬೇಡಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತೆವು ಎಂದು ದೃತಿಗೆಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸೋಲು ಹತ್ತಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 10ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

'ನಾನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಐದು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸೋಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸೂಯೆಯನ್ನೂ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ' ಎಂದರು.

'ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊರಗುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ರೂಢಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಮುನ್ನಡೆಸುವಿಕೆ, ಸಮಗ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿವೆ' ಎಂದರು.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಆರ್.ಬಿರಾದಾರ, ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಪರರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಿಚಾರ. – ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.. – ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್, ರಾಜ್ಯಪಾಲ