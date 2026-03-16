ಸರ್ವರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಬುನಾದಿ: ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಸರ್ವರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಬುನಾದಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಪ್ರತಿ ಮಗು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಿದೆ? ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ನಗರದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿ.ವಿ.ಎನ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭಗವತಿ ಅವರು ಆತ್ಮಬಲ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಎನ್ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪಾಲಕರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ 3–4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ಕಾಲೇಜು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹಣ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಪತ್ರಕರ್ತ ದೇವಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜು ಆಗಿ ಬಡ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿ' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಸ್.ಭಗವತಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿವಿಎನ್ ಶಾಲೆಯಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಲು ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಶ್ರೀಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರಡ್ಯಾಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಪಿಯುಸಿ ಮಹತ್ವದ ಹಂತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜೆಇಇ, ನೀಟ್ ತಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಿಪಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು.

ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುವರ್ಣಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭಗವತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆಜಾನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಚೇತನ ಸಿ.ಗೊಂದೇಗಾಂವ, ಸಿದ್ಧಶ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಸಿ.ಹಿರೇಮಠ, ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತಿನ್ ಎ.ನಾಯ್ಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಶ್ರುತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ನಿತಿನ್ ಪಾಟೀಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಭಾ ದಾಸ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಆನಂದ ಔರಾದಕರ್ ವಂದಿಸಿದರು.

16 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವಿವಿಎನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಂದು 1600 ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಟಾಪ್ ಐದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಎನ್ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ
ಡಾ.ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ