ವಾಡಿ ಹಲಕರ್ಟಿ ಶರೀಫರ 49ನೇ ಉರುಸ್ ಜೂನ್ 28 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ

<p>ವಾಡಿ: ಪಟ್ಟಣ ಸಮಿಪದ ಹಲಕರ್ಟಿ ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಸೈಯದ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಾದ್ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಚಿಸ್ತಿ ಸಂತರ 49ನೇ ಉರಸ್ ಉತ್ಸವ ಜೂ. 28ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಹಲಕರ್ಟಿ ದರ್ಗಾದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಖ್ವಾಜಾ ಸೈಯದ್ ಅಬು ತುರಾಬ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಉರುಸ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ದರ್ಗಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಜೂ. 28ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಪಠಣ, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗುವುದು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಿರೇಮಠದ ಮುನೀಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ಜೈಭಾರತ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹವಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜ, ಪಾಳಾದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ಅಲಹಳ್ಳಿಯ ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇಗಲ್ಮಟದ ಸಿದ್ದವೀರ ದೇವರು, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಧ್ಯಾನಧಾಮದ ರಾಜಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಫಾಸ್ಟರ್ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಹಫೀಲ್-ಇ - ಸಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>ಜೂ. 29ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಕ್ಕೆ ಸಂದಲ್ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಲಕರ್ಟಿ ದರ್ಗಾದವರೆಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>ಜೂ. 30ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ದೀಪೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30ರ ನಮಾಜ್ ನಂತರ ಗಂಧ ಲೇಪನ ಜರುಗುವುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಜರುಗುವುದು. ರಾತ್ರಿ ಖವ್ವಾಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೂ. 1 ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಮೆಹಫೀಲೆ ಖುಲ್ ನಮಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕುರಾನ್ ಪಠಣ, ನಂತರ ಖವ್ವಾಲಿ ಉತ್ಸವ, ನಂತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರೋಪಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದರ್ಗಾ ಉರಸ್ಗೆ ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದುಬೈ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 20 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದರ್ಗಾ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಖ್ವಾಜಾ ಸೈಯದ್ ಅಬು ತುರಾಬ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-31-686122550</p>