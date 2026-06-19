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ವಾಡಿ ಹಲಕರ್ಟಿ ಶರೀಫರ 49ನೇ ಉರುಸ್ ಜೂನ್ 28 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
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